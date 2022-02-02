Племена коренных американцев достигли урегулирования опиоидов на 590 миллионов долларов, — ABC News

Согласно судебному заявлению, поданному во вторник, индейские племена достигли мирового соглашения по поводу потерь от опиоидов на общую сумму 590 миллионов долларов с производителем лекарств Johnson & Johnson и тремя крупнейшими компаниями по распространению наркотиков в стране. Все признанные на федеральном уровне племена в США смогут участвовать в урегулировании споров, даже если они не подали в суд из-за опиоидов.
2022-02-02T01:33:12+03:00
2022-02-02T01:33:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973944-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:33, 02 февраля 2022
Загрузка комментариев...