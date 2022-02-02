Племена коренных американцев достигли урегулирования опиоидов на 590 миллионов долларов, — ABC News

Согласно судебному заявлению, поданному во вторник, индейские племена достигли мирового соглашения по поводу потерь от опиоидов на общую сумму 590 миллионов долларов с производителем лекарств Johnson & Johnson и тремя крупнейшими компаниями по распространению наркотиков в стране. Все признанные на федеральном уровне племена в США смогут участвовать в урегулировании споров, даже если они не подали в суд из-за опиоидов.