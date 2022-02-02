Фракция Зеленского хочет исключить депутата, пытавшегося скрыть ДТП

Пропрезидентская фракция «Слуга народа» намерена рассмотреть вопрос об исключении из своих рядов депутата Александра Трухина, который летом 2021 года пытался скрыть ДТП, заявил глава фракции Давид Арахамия. По его словам, парламентарий должен сотрудничать со следствием. «Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина», — сказала пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук, об этом сообщает информагентство РИА Новости.