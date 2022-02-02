Pfizer запрашивает разрешение Управления по санитарному надзору на вакцину для детей до 5 лет, — ABC News

Pfizer объявила о безопасности и эффективности своей вакцины для детей до 5 лет в декабре, но определила, что двухдозовый режим не так эффективен для детей 2, 3 и 4 лет, как для взрослых. Доза для детей до 5 лет составляет одну десятую от дозы для взрослых.

На данный момент двухдозовая вакцина Pfizer доступна для всех старше 5 лет. Бустерная прививка через пять месяцев доступна любому человеку старше 12 лет. Moderna и Johnson & Johnson доступны для взрослых.