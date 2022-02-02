ВВС Турции обстреляли позиции Рабочей партии Курдистана в Ираке, — телеканал Ас-Сумария

Турецкие истребители обстреляли позиции Рабочей партии Курдистана в провинции Эрбиль на севере Ирака, в результате этих ударов есть погибшие и раненые. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Багдад в свою очередь осуждает действия турецких военных, называя их нарушением суверенитета Ирака.