Россия ввела двухмесячный запрет на экспорт аммиачной селитры, — Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал такое постановление. Решение о запрете экспорта аммиачной селитры было принято, чтобы обеспечить успешное завершение весенней посевной кампании. Запрет на поставки аммиачной селитры за рубеж не сильно скажется на годовых объемах ее экспорта, поскольку размер квоты на экспорт будет сохранен, сообщает издание Коммерсантъ.