Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поклялся отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева, — Znak

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть!», цитирует Делимханова издание Znak со ссылкой на телеграм-канал «1ADAT» (внесен в реестр запрещенных сайтов).

Ранее с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал семью «пособниками террористов» и заявил, что их ждет «место либо в тюрьме, либо под землей».