При стрельбе у американской школы в Миннесоте погиб ученик

Правоохранительные органы, по словам местного шефа полиции, ведут активное расследование и ищут преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия. «Это трагический день для города Ричфилда», — добавил он. В школе, где произошло нападение, учатся 200 человек, начиная с младшего возраста.
2022-02-02T00:35:54+03:00
2022-02-02T00:35:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:35, 02 февраля 2022
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