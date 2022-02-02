При стрельбе у американской школы в Миннесоте погиб ученик

Правоохранительные органы, по словам местного шефа полиции, ведут активное расследование и ищут преступника, который сразу после стрельбы скрылся с места происшествия. «Это трагический день для города Ричфилда», — добавил он. В школе, где произошло нападение, учатся 200 человек, начиная с младшего возраста.