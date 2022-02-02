США готовы обсудить с Россией возможность инспекции объектов ПВО НАТО, — Bloomberg

Об этом написала во вторник в Твиттере журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс. США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше, при условии, что Россия предоставит аналогичную информацию об определенных базах в РФ, сообщила она.