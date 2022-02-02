Число жертв наводнения в столице Эквадора возросло до 23

«На настоящий момент ранены 47 человек, погибли 23, 15 числятся пропавшими без вести», — сообщается в Твиттере правительства страны. В понедельник в столице южноамериканской страны прошли сильные дожди, которые вызвали затопление многих транспортных дорог. Технические работники занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.