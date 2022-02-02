Небензя осудил попытки увязать Украину и гарантии безопасности России

Европейская безопасность не сводится к безопасности Украины. Это более широкий вопрос, — заявил постпред РФ при ООН. «Неверно связывать наши предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности, которые мы выдвинули США и НАТО, с ситуацией на Украине, как это представляют некоторые из наших западных партнеров», — сказал Небензя, его цитирует агентство ТАСС.