Небензя осудил попытки увязать Украину и гарантии безопасности России

Европейская безопасность не сводится к безопасности Украины. Это более широкий вопрос, — заявил постпред РФ при ООН. «Неверно связывать наши предложения по гарантиям безопасности и архитектуре безопасности, которые мы выдвинули США и НАТО, с ситуацией на Украине, как это представляют некоторые из наших западных партнеров», — сказал Небензя, его цитирует агентство ТАСС.
2022-02-02T00:05:00+03:00
2022-02-02T00:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 02 февраля 2022
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