Министры промышленности ЕС выступили за развитие IT и медицинских технологий

Участники встречи признали важность реализации плана по восстановлению экономики после завершения пандемии, он предусматривает выделение на эти цели около 750 миллиардов евро. По мнению министров, важным направлением для обеспечения стратегической автономии ЕС является развитие возобновляемой энергетики.