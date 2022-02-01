Четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Одна из машин врезалась в столб, на месте происшествия находятся порядка семи машин скорой помощи. «На пересечении Новогиреевской улицы и улицы Металлургов произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате пострадали четыре человека. Состояние пострадавших уточняется», — сказал источник в экстренных службах агентству ТАСС.