Великобритания поставляет Украине списанные вооружения, — Келин

«Британия поставляет туда оружие, она это делала и раньше. Она поставляет его за деньги, нам неизвестно, какие, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение», — сказал посол РФ в Великобритании в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». Как добавил Келин, Лондон предоставил Киеву ряд вооружений, среди которых были и аналоги американских переносных противотанковых комплексов.