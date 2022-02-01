Великобритания поставляет Украине списанные вооружения, — Келин

«Британия поставляет туда оружие, она это делала и раньше. Она поставляет его за деньги, нам неизвестно, какие, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение», — сказал посол РФ в Великобритании в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». Как добавил Келин, Лондон предоставил Киеву ряд вооружений, среди которых были и аналоги американских переносных противотанковых комплексов.
2022-02-01T23:38:29+03:00
2022-02-01T23:38:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:38, 01 февраля 2022
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