В мире зарегистрировано 376 миллионов заражений коронавирусом, — ВОЗ

Летальные исходы увеличились до более чем пяти с половиной миллионов. Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, число заразившихся увеличилось за сутки на 1 913 949, летальных исходов — на 6 331. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.