В мире зарегистрировано 376 миллионов заражений коронавирусом, — ВОЗ

Летальные исходы увеличились до более чем пяти с половиной миллионов. Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, число заразившихся увеличилось за сутки на 1 913 949, летальных исходов — на 6 331. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.
2022-02-01T23:24:42+03:00
2022-02-01T23:24:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:24, 01 февраля 2022
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