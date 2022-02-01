Законопроект Байдена о социальных и экологических проблемах США «мертв», — сенатор Манчин

Джо Манчин неоднократно заявлял, что он по-прежнему открыт для переговоров, направленных на разработку меньшего, но более полезного, по мнению сенатора, законопроекта. «Я открыт для общения со всеми, как всегда», — сказал он в понедельник, его цитирует CNN. «Я просто хочу убедиться, что мы находим баланс и все делаем правильно».

Другие демократы говорят, что эта мера поможет семьям справиться с растущими расходами за счет увеличения федеральной помощи, которую они получат на расходы на здравоохранение и образование, а расширенная помощь по уходу за детьми поможет многим людям вернуться к работе.