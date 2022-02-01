В Пентагоне пока не готовы объявить о переброске дополнительных сил США в Европу

Министерство обороны США пока не располагает никакими объявлениями касательно переброски американских военнослужащих в Европу из-за ситуации вокруг Украины, заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Накануне он говорил о том, что 8,5 тысяч американских военных, получивших приказ о готовности к переброске на границу с Россией, могут быть задействованы и в других странах, не уточняя, в каких конкретно.
2022-02-01T23:12:58+03:00
2022-02-01T23:12:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:12, 01 февраля 2022
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