Байден сохраняет готовность к дальнейшим контактам с Путиным, — Псаки

По мнению пресс-секретаря Белого дома, США полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с Россией по безопасности в Европе. США приветствуют диалог между их союзниками и Россией, когда он скоординирован с НАТО. США будут отстаивать принцип, предусматривающий, что сами члены НАТО должны решать, кому присоединяться к этому блоку, отметила Джен Псаки, ее цитирует агентство ТАСС.
2022-02-01T23:06:35+03:00
2022-02-01T23:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 01 февраля 2022
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