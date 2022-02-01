Байден сохраняет готовность к дальнейшим контактам с Путиным, — Псаки

По мнению пресс-секретаря Белого дома, США полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с Россией по безопасности в Европе. США приветствуют диалог между их союзниками и Россией, когда он скоординирован с НАТО. США будут отстаивать принцип, предусматривающий, что сами члены НАТО должны решать, кому присоединяться к этому блоку, отметила Джен Псаки, ее цитирует агентство ТАСС.