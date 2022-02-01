Россия ответит в случае санкций из-за ситуации вокруг Украины — Небензя

«Безусловно, мы ответим, а как мы это сделаем, я вам пока не выдам. Нам угрожают санкциями еще до того, как что-то произошло. Парадокс состоит в том, что Украина не выполняет Минские соглашения, однако за это наказывают Россию», — сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя.