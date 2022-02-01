В Чечне запустили кампанию с критикой в адрес семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. По данным телеканала «Грозный», жители записывают видеообращения с призывом не порочить честь чеченского народа.

Ранее в социальных сетях распространилась аудиозапись, автор которой – по утверждению телеканала, Ибрагим Янгулбаев – «оскорбляет и порочит честь» религиозных деятелей Кавказа. К кампании подключились полиция и муфтият. Как пишет сетевое издание «Кавказский узел*», высокопоставленные чеченские чиновники адресовали этой семье проклятия и оскорбления, пригрозив расплатой.

Ситуация с семьей Янгулбаевых начала развиваться критически в феврале 2020 года, тогда за границу срочно уехали средний и младший сыновья судьи, а их родители, старший брат и сестра начали получать сообщения с угрозами. 20 января жену судьи Зарему Мусаеву против ее воли увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, после чего Рамзан Кадыров заявил, что Янгулбаевых ждет место «в тюрьме или под землей».

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