Путин и Орбан обсудили результаты переговоров, выпив по бокалу шампанского на расстоянии нескольких метров

«Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться», — сказал Владимир Путин премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Переговоры состоялись 1 февраля в Москве.

Видео: РИА Новости