Путин и Орбан обсудили результаты переговоров, выпив по бокалу шампанского на расстоянии нескольких метров

«Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться», — сказал Владимир Путин премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Переговоры состоялись 1 февраля в Москве.
Видео: РИА Новости
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
«Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии друг с другом общаться», — сказал Владимир Путин премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Переговоры состоялись 1 февраля в Москве.
Видео: РИА Новости