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21:18, 01 февраля 2022

Лавров: Ответы США и НАТО на российские предложения свидетельствуют о расхождениях в понимании принципов безопасности

Лавров: Ответы США и НАТО на российские предложения свидетельствуют о расхождениях в понимании принципа равной и неделимой безопасности. Глава МИД России подчеркнул, что необходимо незамедлительно прояснить этот вопрос. По его словам, принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на расширение НАТО.


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