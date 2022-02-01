Лавров: Ответы США и НАТО на российские предложения свидетельствуют о расхождениях в понимании принципов безопасности

Лавров: Ответы США и НАТО на российские предложения свидетельствуют о расхождениях в понимании принципа равной и неделимой безопасности. Глава МИД России подчеркнул, что необходимо незамедлительно прояснить этот вопрос. По его словам, принцип неделимости безопасности избирательно трактуется для обоснования взятого курса на расширение НАТО.