Зеленский и Джонсон обсудили шаги по сдерживанию России

Владимир Зеленский заявил, что в беседе с Борисом Джонсоном обсуждались шаги по сдерживанию России. Президент Украины и премьер-министр Великобритании договорились углублять стратегическое партнерство между странами во всех областях. Также Зеленский отметил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет. По его словам, в случае начала вооруженного конфликта это будет не просто война между Россией и Украиной, а полномасштабная война в Европе.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что в Лондоне готовят пакет санкций и других мер, которые будут приняты в случае российского вторжения на Украину. «Отступление России является жизненно важным, дальнейшеевторжение России на Украину станет политической катастрофой. Мы должны донести до российской общественности, что Украина даст отпор», — сказал он.