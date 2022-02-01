Путин: Москва хочет избежать негативного сценария в связи с Украиной

Владимир Путин заявил 1 февраля на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ответил на вопросы, касающиеся Украины и НАТО. В частности, он заявил, что вступление Украины в НАТО создаст военные угрозы для Крыма.

«Представьте, напичканная оружием, она начинает операцию в Крыму как член альянса. <...> Нам обещали не продвигать НАТО на восток ни на дюйм, но сделали по-другому, кинули и обманули», — сказал российский президент, добавив, что Украина является инструментом достижения целей США.

Путин: Принцип «открытых дверей» не зафиксирован в документах НАТО

Орбан, в свою очередь, отметил, что считает возможным соглашение между РФ, США и НАТО о безопасности, а также заявил, что санкции против России неприемлемы и не достигают цели.