Переговоры Путина и Орбана завершились, они продлились 5 часов

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Москве. Путин отметил, что встреча прошла в традиционно конструктивной и деловой атмосфере. Президент России отметил, что Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа. Также стороны обсудили отношения России и Евросоюза и вопрос урегулирования ситуации на Украине.

Кроме того, Путин проинформировал Орбана о переговорах с США. «Отмечу, что мы внимательно анализируем полученные 26 января ответы США и НАТО, но уже сейчас понятно, что основные озабоченности России не были учтены», — сказал он.

Виктор Орбан отметил, что он прибыл в Россию с миротворческим визитом, по его словам, Венгрия и страны ЕС выступают против войны и намерены решать конфликт только посредством дипломатии.