Президент Молдавии предложила упростить процедуру конфискации имущества у лиц, обвиненных в коррупции. Поправки в законодательство, предложенные Майей Санду, позволят устранить пробелы, которые помогали коррупционерам избежать конфискации путем переписывания имущества на третьих лиц.

«Президент предлагает внести изменения в законодательство, чтобы сделать возможным внедрение механизма расширенной конфискации активов, накопленных в результате коррупционных действий. Законодательная инициатива, направленная на совершенствование правовой базы в этой сфере, направлена сегодня в парламент», — сообщили в пресс-службе президента Молдавии.