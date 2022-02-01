Президентский рейтинг Порошенко вырос за несколько месяцев, а рейтинг Зеленского упал

Если бы выборы прошли в ближайшее время, то за Зеленского отдали голоса 17,4% опрошенных, за Порошенко — 16,2%. В октябре опрос показал, что за Зеленского готовы отдать голоса 18,7%, за Порошенко — 12,7%.

62,5% опрошенных не поддерживают идеи, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок на выборах в 2024 году. Его кандидатуру поддержали бы 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором.

На третьем месте находится Юлия Тимошенко, ее поддерживают 6,9% опрошенных.