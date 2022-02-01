ВОЗ: Работа по одобрению российской вакцины «Спутник V» идет

В ВОЗ заявили, что работа по одобрению российской вакцины «Спутник V» идет, инспекция посетит Россию в феврале. Проверяющие прибудут в РФ, чтобы оценить производство препарата, сообщил ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, сейчас есть большая потребность во внесении «Спутника V» в список рекомендованных вакцин для экстренного применения.

«Прямо сейчас в Москве действует миссия, работающая с национальными регулирующими органами. В феврале мы рассчитываем провести следующий инспекционный визит. Судя по всему, процесс возобновился. Некоторые процедуры еще остаются, но я достаточно оптимистичен по этому поводу, как и глава ВОЗ», — сказал Клюге.

Он добавил, что ВОЗ готова оперативно рассмотреть вопросы признания любых российских вакцин от коронавируса.