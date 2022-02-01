В ВОЗ заявили, что созданные вакцины от COVID эффективны против «омикрона»

«Относительного него мы видим, что иммунитет у людей особенно сильно повышается после третьей дозы вакцины, именно поэтому мы так сильно призываем проходить бустерную вакцинацию, не только для групп повышенного риска, но и для всего населения», — цитирует ТАСС директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.