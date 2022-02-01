Отключение электричества в Тюмени не затронуло больницы. В депздраве отметили, что во всех стационарах предусмотрены автономные источники питания на случай отключения электроэнергии.

«Медицинские организации, имеющие в своем составе стационары, в зону отключения электричества не попали. Кроме того, во всех стационарах, включая моноинфекционные госпитали, предусмотрены автономные источники питания на случай отключения электроэнергии», — заявили в пресс-службе.

Upd: В Тюмени восстановлено энергоснабжение. Причиной аварии стал обрыв провода на высоковольтной ЛЭП.