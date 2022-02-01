Власти Катара договорились с «Талибаном»* о возобновлении эвакуации людей из Афганистана

Qatar Airways будет осуществлять два рейса в неделю. Это позволит эвакуировать тысячи афганцев и иностранных граждан, передает Axios со ссылкой на МИД Катара.

Qatar Airways выполняла чартерные рейсы из Кабула с сентября 2021 года. Однако они были прекращены после требования талибов* брать своих сторонников в качестве пассажиров на каждый рейс авиакомпании, которую зафрахтовали власти США для гуманитарных перелетов.

Сейчас также ведутся переговоры о том, чтобы разрешить один рейс в неделю, выполняемый афганскими авиалиниями Ariana.

* — движение признано террористическим и запрещено в РФ

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.