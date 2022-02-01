Бывшего гендиректора ЗАО «Капитал Ре» просят заочно арестовать по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывшего гендиректора ЗАО «Капитал Ре» (входит в группу «Росгосстраха») просят заочно арестовать по делу о злоупотреблении полномочиями. В следственном департаменте МВД обратились в Тверской суд Москвы с соответствующей просьбой. Дата судебного заседания еще не назначена.

«В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джениа Даура Викторовича, объявленного ранее в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации)», — рассказали в пресс-службе суда.