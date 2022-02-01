ВОЗ: В мире растет смертность от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил, что с момента появления «омикрона» коронавирусом заболело больше человек, чем за весь 2020 год. Теперь фиксируется «очень тревожный рост смертности» в большинстве регионов мира.

«После того как «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год. Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты», — сказал Гебрейесус.