Алексей Венедиктов назвал «политической цензурой» требование Генпрокуратуры удалить расследования Навального

«Безусловно, требование Генеральной прокуратуры, переданное нам через Роскомнадзор, об удалении 34-х расследований Алексея Навального по поводу коррупции и незаконного обогащения, с моей точки зрения, является политической цензурой, которая запрещена в

Российской Федерации», — сказал главред «Эха».

Он отметил, что сейчас юристы будут разбираться, что можно сделать с этим требованием. «Мы его, безусловно, выполним, но сможем ли мы его оспорить — это вопрос к нашим юристам, коим я задачу уже поставил», — сказал главред «Эха».

Кроме того, Алексей Венедиктов отметил, что ему «совершенно непонятно, почему расследования по поводу незаконного обогащения государственных чиновников и людей, которые не госчиновники: такие, как Владимир Соловьев — известный пропагандист, или Леонид Слуцкий — председатель комитета Госдумы по международным делам, являются угрозой национальной безопасности Российской

Федерации».