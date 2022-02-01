В мире зафиксировали самую большую, а также самую длительную вспышки молний. Об этом сегодня рассказали во Всемирной метеорологической организации.

Специальное учреждение ООН по экстремальным и климатическим явлениям признало самой протяженной молнию, сверкнувшую над южными районами Америки в апреле 2020 года. Она распласталась по небу почти на 800 км. Это на 6 десятков километров больше, чем предыдущий мировой рекорд.

Самой же продолжительной оказалась вспышка в июне того же года. Она случилась над Уругваем и северными районами Аргентины и длилась чуть более 17 секунд. До сегодняшнего дня максимальным считался показатель меньший установленного на сотые доли секунды.

Метеорологи поясняют, что интерес это природное явление вызывает не только с точки зрения мировых рекордов. Дело в том, что по-прежнему молнии являются большой опасностью и ежегодно уносят сотни человеческих жизней. И ученые стараются минимизировать разрушительные и летальные последствия от этого явления природы.

Самое большое количество жертв от одной молнии было зафиксировано в Зимбабве в 1975 году. Сразу тогда погибли 21 человек.