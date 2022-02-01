«Транснефть» в январе увеличила экспорт на 10,4%

Транспортировка нефти по системе «Транснефть» в январе 2022 года выросла на 11,7% в сравнении с данными января 2021 года и достигла 40 миллионов тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошлом месяце возросла в годовом выражении на 10,4% до 17,94 миллиона тонн, сообщили в компании.
2022-02-01T17:11:22+03:00
2022-02-01T17:11:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:11, 01 февраля 2022
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