«Транснефть» в январе увеличила экспорт на 10,4%

Транспортировка нефти по системе «Транснефть» в январе 2022 года выросла на 11,7% в сравнении с данными января 2021 года и достигла 40 миллионов тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошлом месяце возросла в годовом выражении на 10,4% до 17,94 миллиона тонн, сообщили в компании.