Власти признали информационное агентство «Росбалт*» иностранным агентом за деньги, полученные от аналитического центра «Сова*» за аренду помещения. Об этом сказано в опубликованном сегодня решении суда. К тому же, как указано в решении, информационное агентство целый год цитировало другие СМИ, которые имеют статус иноагента.

Информационно-аналитический центр «Сова*», который еще давно оказался в реестре иноагентов, оплатил аренду комнаты для конференций деньгами, полученными от Европейского союза, утверждают власти. Суд счел этот перевод достойным доказательством целенаправленного иностранного финансирования.

К тому же, как указано в решении, информационное агентство целый год цитировало другие СМИ, которые имеют статус иноагента. В суде говорят, что «Росбалт*» даже помогал этим изданиям создавать материалы.

Агентство внесли в реестр еще осенью. С тех пор можно было лишь гадать, за что. Подробности раскрыл Замоскворецкий суд Москвы. Он отказался снять иноагентсткий статус, но, однако, все равно оказал пользу, подробно рассказав о причинах прошлогоднего решения министерства юстиции.

Агентство «Росбалт*» основала супруга бывшего сотрудника КГБ СССР Виктора Черкесова, который в прошлом работал вместе с президентом России Владимиром Путиным в ФСБ и считался его соратником.

* "Росбалт" - СМИ, признанное иностранным агентом. Информационно-аналитический центр "Сова" - НКО, признанное иностранным агентом.