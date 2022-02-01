Власти объяснили, почему признали информационное агентство «Росбалт» иностранным агентом

Власти признали информационное агентство «Росбалт*» иностранным агентом за деньги, полученные от аналитического центра «Сова*» за аренду помещения. Об этом сказано в опубликованном сегодня решении суда. К тому же, как указано в решении, информационное агентство целый год цитировало другие СМИ, которые имеют статус иноагента.
Информационно-аналитический центр «Сова*», который еще давно оказался в реестре иноагентов, оплатил аренду комнаты для конференций деньгами, полученными от Европейского союза, утверждают власти. Суд счел этот перевод достойным доказательством целенаправленного иностранного финансирования.
К тому же, как указано в решении, информационное агентство целый год цитировало другие СМИ, которые имеют статус иноагента. В суде говорят, что «Росбалт*» даже помогал этим изданиям создавать материалы.
Агентство внесли в реестр еще осенью. С тех пор можно было лишь гадать, за что. Подробности раскрыл Замоскворецкий суд Москвы. Он отказался снять иноагентсткий статус, но, однако, все равно оказал пользу, подробно рассказав о причинах прошлогоднего решения министерства юстиции.
Агентство «Росбалт*» основала супруга бывшего сотрудника КГБ СССР Виктора Черкесова, который в прошлом работал вместе с президентом России Владимиром Путиным в ФСБ и считался его соратником.