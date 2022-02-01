В университете Джона Хопкинса заявили, что локдауны не помогают бороться с коронавирусом. Ученые подсчитали, что подобные меры на 0,2% снижают смертность от коронавирусной инфекции, но при этом подрывают экономику и провоцируют рост безработицы и общественных волнений.