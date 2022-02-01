Единая система управления миграционными процессами должна быть создана в РФ

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

«Нужно сформировать единую систему управления миграционными процессами, чтобы четко понимать, как они влияют на социально-экономическое положение в стране, какова потребность в трудовых ресурсах», — сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что одной из основных задач является привлечение в Россию квалифицированных кадров и талантливых молодых людей, которые, получив в РФ образование, останутся здесь работать.

«вовлечением в национальную экономику перспективных специалистов занимаются все страны, которые заботятся о своем развитии, и, конечно, Россия не исключение», — сказал премьер-министр.