В Балашихе лед с крыши упал на 35-летнюю женщину с двумя детьми 5 и 9 лет. Инцидент произошел на проспекте Ленина в микрорайоне Балашиха-1. Врачи диагностировали у женщины ушибы, у 9-летнего мальчика черепно-мозговую травму и ушиб плеча, а у 5-летнего ребенка – черепно-мозговую травму и рану головы. Все трое госпитализированы.