В Балашихе лед с крыши упал на 35-летнюю женщину с двумя детьми 5 и 9 лет. Инцидент произошел на проспекте Ленина в микрорайоне Балашиха-1. Врачи диагностировали у женщины ушибы, у 9-летнего мальчика черепно-мозговую травму и ушиб плеча, а у 5-летнего ребенка – черепно-мозговую травму и рану головы. Все трое госпитализированы.
2022-02-01T16:46:19+03:00
2022-02-01T16:46:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:46, 01 февраля 2022
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