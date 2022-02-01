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16:37, 01 февраля 2022

Власти Испании рассмотрят вопрос о начале расследования сексуального насилия над детьми в Римско-католической церкви

Ранее испанское правительство или церковь ни разу не проводили официального расследования предполагаемых преступлений со стороны представителей духовенства. Для начала расследования за него должно проголосовать большинство законодателей, хотя дата такого голосования еще не назначена.

Официальной статистики о сексуальном насилии над детьми в Испании нет, но в 2018 году газета El Pais после начала расследования получила подробную информацию о 1 246 случаях с 1930-х годов. Сама церковь, которая за последние 20 лет признала только 220 случаев, никогда не проводила всестороннего расследования, настаивая на том, что у нее есть протоколы для рассмотрения заявлений о злоупотреблениях.


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