Мишустин призвал «избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов»

«Уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов, современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов, необходимо сократить сроки ожидания приема у специалистов и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — сказал глава кабмина.
2022-02-01T16:24:31+03:00
2022-02-01T16:24:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:24, 01 февраля 2022
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