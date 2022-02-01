Мишустин призвал «избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов»

«Уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов, современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов, необходимо сократить сроки ожидания приема у специалистов и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — сказал глава кабмина.