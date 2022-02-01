Минцифры: Планировавшаяся с 1 февраля выдача QR-кодов на основе антител не началась

В Минцифры заявили, что планировавшаяся с 1 февраля выдача QR-кодов на основе антител не началась. В ведомстве признались, что пока не получили методологию формирования COVID-сертификатов по антителам.

«Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что без действующих регламентов нельзя оценивать готовность реализации функционала на портале госуслуг.