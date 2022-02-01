Комиссию по расследованию причин потери Крыма создали на Украине

Основной задачей комиссии станет проверка информации о фактах содействия украинских должностных лиц властям России в 2013 и 2014 годах. Комиссия будет работать в течение года с момента создания и по окончании работы предоставит отчет Верховной раде.
2022-02-01T16:12:15+03:00
2022-02-01T16:12:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:12, 01 февраля 2022
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