Роскомнадзор потребовал от российских СМИ убрать с сайтов материалы по расследованиям команды Алексея Навального

Уведомления с требованием снять материалы получили: Znak.com (13 уведомлений), «Медуза»* (17), «Эхо Москвы» (34), «Свободные новости» (9), «Дождь»* (6). Речь идет о расследованиях с 2017 по 2020 год.

* — власти РФ считают иноагентом