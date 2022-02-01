Владимир Путин и Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили происходящее на Украине. Они отметили необходимость конкретных шагов властей Украины по реализации Минских соглашений. Российский президент отметил, что Киев уклоняется от выполнения обязательств по урегулированию конфликта. В свою очередь, Драги призвал к деэскалации в районе российско-украинской границы.

Также был затрону вопрос выработки долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности России. Президент РФ акцентировал внимание на важности соблюдения принципа неделимости безопасности.

Путин в Беседе с Драги подтвердил, что Россия готова и в дальнейшем обеспечивать стабильные поставки природного газа в Италию

Кроме того, российский президент и премьер Италии обменялись информацией о мерах двух стран по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В завершении разговора Владимир Путин просил передать поздравления и наилучшие пожелания переизбранному президенту Италии Маттарелле, сообщили в Кремле.