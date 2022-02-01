Российских наемников, по данным американской прессы, перебрасывают из Африки в Восточную Европу

Российские наемники, как пишет американское интернет-издание Daily Beast, массово покидает африканские страны на фоне обострения ситуации вокруг Украины. По некоторым данным, их перебрасывают в Восточную Европу.

Пока нет никакой информации о том, будут ли возвращены отозванные бойцы ЧВК Вагнера обратно в Центральноафриканскую республику. Западная пресса ранее писала, что в ЦАР находилось до тысячи наемников из России.