Минтруд рекомендует работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников из-за роста случаев COVID-19

Организации самостоятельно определяют численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, исходя из возможностей работодателя и
работников.
Сейчас в России дистанционно работают порядка 3 млн человек, уточнили в ведомстве.
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Организации самостоятельно определяют численность работников, которых можно перевести на дистанционный режим, исходя из возможностей работодателя и
работников.
Сейчас в России дистанционно работают порядка 3 млн человек, уточнили в ведомстве.