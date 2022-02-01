Белоруссия намерена взыскать штрафы с Литвы за расторжение контрактов на транзит калия

Иск подан в литовский суд. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он отметил, что Белоруссия переориентировала транзит своего экспорта с Литвы на РФ, потери в маржинальности будут компенсированы ростом мировых цен.

Литва расторгла контракт на перевозку белорусского калия. Соглашение прекращает действовать с 1 февраля. Как пояснили в Вильнюсе, договор противоречит интересам национальной безопасности. Из-за него готовность уйти в отставку объявили министры иностранных дел и транспорта Литвы.