В Татарстане закрыли финансовую пирамиду Raf Systems

Ее основатель принял решение ввиду неспособности криптовалютной платформы платить по обязательствам. В своем видеообращении к инвесторам он сослался на пользовательское соглашение, в котором указано об отсутствии гарантий заработка. Вкладчики собираются подать коллективное обращение в полицию.