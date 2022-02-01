В Татарстане закрыли финансовую пирамиду Raf Systems

Ее основатель принял решение ввиду неспособности криптовалютной платформы платить по обязательствам. В своем видеообращении к инвесторам он сослался на пользовательское соглашение, в котором указано об отсутствии гарантий заработка. Вкладчики собираются подать коллективное обращение в полицию.
2022-02-01T14:17:20+03:00
2022-02-01T14:17:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973652-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:17, 01 февраля 2022
Загрузка комментариев...