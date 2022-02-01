Кунцевский суд Москвы отказался удовлетворять иск к телеведущей Ксении Собчак

Юрист Эльнара Троицкая требовала 50 миллионов рублей из-за вопроса Собчак на одном из мероприятий Петербургского экономического форума. Телеведущая тогда поинтересовалась у Троицкой, «на какую панель она пришла». Автор жалобы посчитала, что Собчак таким образом ее оскорбила и приняла за девушку легкого поведения.
2022-02-01T14:04:14+03:00
2022-02-01T14:04:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:04, 01 февраля 2022
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