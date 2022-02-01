Кунцевский суд Москвы отказался удовлетворять иск к телеведущей Ксении Собчак

Юрист Эльнара Троицкая требовала 50 миллионов рублей из-за вопроса Собчак на одном из мероприятий Петербургского экономического форума. Телеведущая тогда поинтересовалась у Троицкой, «на какую панель она пришла». Автор жалобы посчитала, что Собчак таким образом ее оскорбила и приняла за девушку легкого поведения.